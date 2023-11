iPhone 15: disattivare il ProMotion non aumenta l'autonomia

Il display ProMotion a 120 Hz è una delle caratteristiche di iPhone 15 Pro e 15 Pro Max da poco presentati che incidono sulla batteria, ma se si sta cercando di massimizzare l’autonomia del dispositivo potrebbe non valere la pena disattivare la funzione.

iPhone 15: disattivare il ProMotion potrebbe non valere la pena

Lo si evince dai test recentemente condotti da Jason Cross di Macworld, il quale ha poi condiviso i risultati ricavati con il pubblico, informando che l’unica volta in cui si nota una grande differenza nella durata della batteria è quando si gioca a titoli che supportano 120 fps. In tali casi, disattivare ProMotion può essere vantaggioso a livello di autonomia, ma in altre circostanze non è necessario disattivarlo.

Gli sparatutto Call of Duty: Mobile e PUBG Mobile supportano frequenze di aggiornamento elevate, così come nel caso di giochi quali Brawl Stars, League of Legends: Wild Rift, Genshin Impact, Alto’s Odyssey ecc. Nella maggior parte di questi titoli bisogna accedere alle opzioni di gioco per selezionare una modalità speciale a 120 fps o con frame rate elevato.

Cross ha notato che con ProMotion spento, l’utilizzo della batteria era più o meno dimezzato, perché il frame rate elevato riduce l’autonomia attraverso un utilizzo più intenso della GPU.

Da notare che è possibile utilizzare un’impostazione in Accessibilità per limitare la frequenza di aggiornamento a 60 Hz, impedendo al display di raggiungere frequenze di aggiornamento elevate. Ciò sta altresì a significare che non si avrà più uno scorrimento fluido e le animazioni di ProMotion, andando pertanto a rinunciare a delle funzionalità chiave per le quali si potrebbe aver deciso di acquistare la versione Pro o quella Pro Max dl nuovo iPhone 15.