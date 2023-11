iPhone 15: Dynamic Island per tutti, oggi con 190€ di sconto eBay

Acquista il nuovo Apple iPhone 15 128GB a soli 789,99 euro, invece di 979,90 euro. Risparmi 190 euro se approfitti di questa super offerta che trovi solo su eBay. Oltre al risparmio evidente, grazie a questo colosso hai anche inclusi la consegna gratuita e la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero. Scegli il vero top di gamma degli smartphone! La Dynamic Island ora è per tutti e non solo per i “clienti Pro”! La migliore tecnologia puoi godertela anche tu adesso.

iPhone 15: tanta potenza, equilibrio perfetto

Il nuovo Apple iPhone 15 128GB è un telefono molto equilibrato. Le sue dimensioni e il suo peso lo rendono particolarmente interessante anche per chi non ama portare con sé i cosiddetti “padelloni”. Inoltre, al suo interno, batte un cuore potente. Scopri tutte le performance del processore A16 Bionic, realizzato appositamente per regalare un’esperienza utente unica e mai penalizzante. A questo aggiungici il display Super Retina XDR e la batteria a lunga durata.

Acquistalo immediatamente a soli 789,99 euro, invece di 979,90 euro. Tra l’altro, con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 263,30 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.