iPhone 15 è stato lo smartphone più venduto del 2024

Stando a quelli che sono i più recenti dati forniti da Counterpoint Research, lo smartphone più venduto nel 2024 ormai trascorso è stato l’iPhone 15 di Apple. Stupisce particolarmente il fatto che sia riuscito a raccogliere più spedizioni rispetto ad altri modelli della medesima lineaup o più recenti, visto e considerato che può essere già considerato obsoleto, in quanto non dispone dell’hardware necessario per supportare Apple Intelligence.

iPhone 15: re delle vendite degli smartphone nel 2024

Ad occupare, invece, il secondo e il terzo posto in classifica sono l’iPhone 15 Pro Max e ;’iPhone 15 Pro. Il colosso di Cupertino, dunque, è riuscito a monopolizzare il podio con tutti e tre i suoi smartphone della precedente generazione.

Commentando le prestazioni di Apple, l’analista senior Karn Chauhan ha dichiarato: “Il modello base di Apple iPhone 15 ha dominato la lista degli smartphone più venduti nel 2024, con gli Stati Uniti e la Cina che rappresentano quasi la metà delle sue vendite globali. L’iPhone 15 Pro Max e l’iPhone 15 Pro hanno seguito l’iPhone 15 rispettivamente come secondo e terzo smartphone più venduto. La preferenza dei consumatori per le varianti Pro è aumentata in modo significativo, con i modelli Pro che rappresentano più della metà di tutte le vendite di iPhone ogni anno per la prima volta. Interessanti piani di finanziamento e offerte di permuta sugli iPhone hanno contribuito alla tendenza alla premiizzazione e hanno reso l’iPhone più accessibile a un pubblico più ampio, in particolare nei mercati emergenti. Questa tendenza ha portato più consumatori a optare per l’ultimo iPhone, aiutando Apple a entrare nella lista del quarto trimestre 2024 dei primi cinque marchi di smartphone indiani per la prima volta in assoluto”.

A seguire troviamo poi gli smartphone di casa Samsung, più precisamente il Galaxy A15 5G, che si colloca al quarto posto. Figura poi la variante 4G e il Galaxy A05 che chiude la top 10.

In classifica, però, sono presenti smartphone del colosso sudcoreano anche appartenenti alla fascia alta del mercato. Al settimo posto, infatti, si colloca il Galaxy S24 Ultra.