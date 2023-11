iPhone 15 ha risollevato il mercato smartphone

Dopo ben 27 mesi consecutivi di vendite in discesa anno su anno e dopo il susseguirsi di informazioni relativi a scenari non propriamente rosei, finalmente arriva qualche segnale positivo dal fronte mercato smartphone e il merito, a quanto pare, è tutto di Apple e della sua più recente linea di smartphone. Un nuova ricerca afferma infatti che iPhone 15, che è stato presentato e lanciato sul mercato a settembre scorso, ha aiutato il mercato globale a registrare la sua prima crescita positiva da giugno 2021.

iPhone 15 alimenta la crescita positiva del mercato smartphone

Andando più in dettaglio, Counterpoint Research riporta infatti che ad ottobre 2023 i volumi mensili globali di vendita di smartphone sono cresciuti del 5% su base annua.

“Un fattore di crescita è stato il lancio della serie iPhone 15”, afferma Counterpoint Research. “Rispetto all’anno scorso, il lancio è stato ritardato di una settimana, il che significa che il pieno effetto delle vendite del nuovo iPhone si è fatto sentire in ottobre.”

In precedenza, la società di ricerca aveva riferito che mentre il mercato degli smartphone è in declino da più di due anni, il “melafonino” riesce solitamente a superare il suddetto trend, nonostante il calo di vendita in Cina per quel che riguarda iPhone 14.

Counterpoint Research sottolinea inoltre che la crescita è avvenuta principalmente nei mercati emergenti, in special modo in Medio Oriente e Africa. In parte, il raggiungimento di questo risultato è dovuto anche al ritorno di Huawei sul mercato, oltre alla stagione delle festività in India.

