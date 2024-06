iPhone 15 in regalo con SelfyConto se porti 6 amici

Banca Mediolanum ha lanciato una nuova operazione a premi che coinvolge tre prodotti Apple. Uno di questi è l’iPhone 15: per riceverlo in regalo occorre invitare sei amici ad aprire il conto online SelfyConto.

SelfyConto è il conto corrente online a canone zero per il primo anno per tutti e fino ai trent’anni per gli under 30. Tra i suoi tratti distintivi segnaliamo anche le tre carte associabili al conto, tra cui la carta di credito Mediolanum Credit Card, insieme alla prepagata Mediolanum Prepaid Card e la carta di debito gratuita (anch’essa appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard).

Come ottenere iPhone 15 in regalo con l’operazione a premi di Banca Mediolanum

Il regolamento della nuova iniziativa di Banca Mediolanum prevede l’invito di sei amici ad aprire SelfyConto entro il 30 agosto 2024. Inoltre, entro quattro mesi dall’apertura del conto, è richiesto da parte di ciascuno dei sei amici presentati l’accredito dello stipendio o della pensione. Nel caso non si abbia né il primo né la seconda, occorre effettuare spese di importo pari o superiore a 500 euro per tre mesi consecutivi. Per queste spese bisogna usare la carta di credito o di debito di SelfyConto, in alternativa sono accettati anche gli addebiti diretti attivi sul conto corrente.

Se anziché sei amici se ne riescono ad invitare quattro, il regalo previsto è un iPad di 10^ generazione. Nel caso invece se ne invitino due, si può richiedere in omaggio un Apple Watch SE. A questo proposito, il regolamento ricorda che la richiesta del premio va presentata entro il 14 febbraio 2025.

L’adesione alla nuova operazione a premi di Banca Mediolanum avviene collegandosi direttamente alla pagina di SelfyConto.