iPhone 15 e iPhone 15 Pro: quando inizia il preordine?

Ieri è andato in scena l’evento Wonderlust durante il quale Apple ha annunciato i nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Pro: quando prenderà il via la fase di preordine? È una domanda che si stanno ponendo in molti, considerando come in Italia la vendita non abbia ancora avuto inizio. Fortunatamente, l’attesa non durerà ancora a lungo e, chi vuol risparmiare, può approfittare fin da subito di ottime offerte sui modelli precedenti.

Quando inizia il preordine di iPhone 15?

Per poter scegliere e acquistare il proprio melafonino di ultima generazione sarà necessario aspettare fino alle ore 14 di venerdì 15 settembre. Meno di un paio di giorni, dunque, e sarà poi possibile inoltrare l’ordine, selezionando la versione desiderata, la sua colorazione e il taglio di memoria. Dove? Direttamente dalle pagine dello store ufficiale, ma anche attraverso le piattaforme di terze parti come lo store Amazon dedicato. Le consegne prenderanno il via una settimana esatta più tardi, venerdì 22 settembre.

Per quanto riguarda il modello base e la sua variante Plus, i prezzi partiranno rispettivamente da 979 e 1.129 euro nelle tinte Blu, Rosa, Giallo, Verde e Nero, con 128, 256 e 512 GB di memoria interna.

La spesa per Pro e Pro Max parte invece rispettivamente da 1.239 e 1.489 euro. In questo caso, le colorazioni sono Titanio naturale, Titanio blu, Titanio Bianco e Titanio nero. Il primo ha 128, 256, 512 GB o 1 TB di storage, mentre per il secondo le opzioni sono 256, 512 GB e 1 TB.

La presentazione dei nuovi modelli costituisce un’ottima opportunità anche per chi vuol approfittare degli sconti su quelli precedenti. Due esempi su tutti: iPhone 14 (128 GB) a -230 euro e iPhone 14 Pro (128 GB) a -240 euro.

Occhio alla disponibilità per quanto riguarda iPhone 15. È lecito attendersi un sold out pressoché immediato per alcune delle versioni proposte, con tempi di attesa inevitabilmente destinati ad allungarsi per la consegna. Tenere d’occhio le pagine dedicate degli store di terze parti come Amazon può dunque tornare utile per agire rapidamente ed evitare spiacevoli sorprese.

