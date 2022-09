iPhone 15: maggiore differenza tra i vari modelli

I nuovi iPhone 14 sono stati presentati soltanto due giorni fa e la commercializzazione non è stata ancora avviata, ma già si inizia a parlare di iPhone 15, il modello di “melafonino” che Apple lancerà sul mercato nel 2023.

L’analista Ming-Chi Kuo ha infatti comunicato via Twitter che con iPhone 15 il gruppo di Cupertino andrà a marcare maggiormente le differenze tra i modelli Pro e quelli “base”, con i primi che, a suo dire, andranno a includere funzionalità più esclusive al fine di spingere gli acquisti verso le varianti più costose e aumentare così i margini di profitto e il prezzo di vendita.

(1/2)

I believe Apple will create more differentiation between iPhone 15 Pros and iPhone 15 standard models to increase Pro shipment allocation and the new iPhone ASP.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 9, 2022