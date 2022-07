iPhone 15 Pro Max: unico modello con lente periscopica

Del fatto che iPhone 15, il modello di “melafonino” ancora successivo a quello che giungerà sul mercato in autunno, potrebbe essere dotato di una lente periscopica se ne discute già da qualche tempo a questa parte e la cosa fa decisamente gola a molti. Al riguardo, nel corso delle ultime ore sono però emersi nuovi e interessanti dettagli in base ai quali pare che la soluzione in oggetto sarà un’esclusiva della variante Pro Max.

iPhone 15: lente periscopica in esclusiva sul modello Pro Max

A rendere nota la cosa ci ha pensato Ming-Chi Kuo, secondo cui, appunto, sarà la sola variante Pro Max di iPhone 15 a poter contare sulla feature in questione, mentre il modello Pro “semplice” continuerà ad essere dotato del teleobiettivo per lo zoom ottico.

Per chi non avesse particolare dimestichezza con l’argomento, gli obiettivi periscopici si basano su un prisma che riflette la luce su più obiettivi interni a 90 gradi rispetto al sensore della fotocamera. Questo permette alla lunghezza dell’obiettivo di essere molto più lunga di un teleobiettivo, il che si traduce in uno zoom ottico di qualità decisamente elevata.

L’analista afferma inoltre che il sensore da 1/3″ avrà una risoluzione di 12 megapixel con apertura f/2.8, stabilizzazione dello spostamento del sensore e zoom ottico fino a 6x. Su iPhone 16, invece, queste caratteristiche saranno estese sia al modello Pro che a quello Pro Max e sempre secondo Kuo l’obiettivo periscopico adottato sarà all’incirca lo stesso dell’iPhone 15 Pro Max.

Per rendersi conto delle sostanziali differenze, è sufficiente pensare ad iPhone 13 Pro e Pro Max, i quali offrono uno zoom ottico 3x e digitale 15x, per cui ci sarebbe un importante miglioramento.

