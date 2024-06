iPhone 15 mostra l'orario anche quando è scarico

Con iOS 18, a cui sono stati tolti ufficialmente i veli all’inizio di questa settimana, in occasione della WWDC 2024, sono stati introdotti importanti miglioramenti per quel che concerne le funzioni di ricarica, come la possibilità di impostare dei limiti personalizzati. Stando però a quanto emerso nelle ultime ore, Apple ha aggiunto pure un’altra interessante feature che consente di visualizzare l’orario sul display degli iPhone 15 anche in caso di batteria esaurita.

iPhone 15: orologio visibile anche con batteria scarica

Non tutti lo sanno, ma agli utenti iPhone conservano una piccola quantità di batteria per permettere l’uso di funzionalità essenziali come Dov’è e lo sblocco NFC anche quando il dispositivo è completamente scarico. La nuova feature sfrutta proprio la suddetta caratteristica.

Come riportato su Reddit, con iOS 18, quando la batteria di un iPhone 15 si scarica, il dispositivo può continuare a mostrare l’ora nell’angolo in alto a sinistra dello schermo, con l’icona della batteria che rimane visibile e viene mostrato il messaggio “iPhone è rilevabile” finché è presente una riserva di carica.

Apparentemente potrebbe sembrare solo una piccolezza, ma in realtà si tratta di un miglioramento che può rivelarsi molto utile. Basti pensare alla necessitò di sapere che ore sono quando l’iPhone è scarico e non si dispone di un orologio da polso.

Dalle verifiche fatte, al momento pare che la funzionalità non sia disponibile su modelli di iPhone precedenti, ma considerando che la riserva della carica è presente sin da iPhone XR e XS, non è attualmente noto il fattore che fa da limitazione nel poter visualizzare l’ora sullo schermo con la batteria scarica nei dispositivi meno recenti.