iOS 18: limiti di ricarica personalizzati per iPhone 15

In occasione della WWDC 2024, sono stati tolti ufficialmente i veli a iOS 18, il nuovo sistema operativo per iPhone che Apple distribuirà pubblicamente dopo l’estate. La prima beta è però già disponibile per i membri dell’Apple Developer Program, motivo per cui diversi utenti stanno già avendo modo di sperimentarne le fattezze, segnalando ulteriori funzioni che non sono state subito annunciate. Tra queste, a quanto pare, vi è una nuova feature dedicata all’ottimizzazione della ricarica e allo stato di salute della batteria per gli iPhone 15.

iOS 18: nuovi limiti di ricarica per la gamma iPhone 15

Più precisamente, sono stati introdotti dei nuovi limiti di ricarica personalizzabili che superano quelli attuali fissati all’80% e che si estendono fino al 95%.

In base alle proprie esigenze di ricarica, abitudini e preferenze, dunque, gli utenti possono scegliere se ricaricare il proprio iPhone fino all’85%, al 90% oppure al 95%, il tutto con lo scopo di preservare la salute nel tempo della batteria, ma con una maggiore flessibilità rispetto a quanto viene attualmente proposto.

Non per tutte le esigenze, infatti, è ottimale il limite fissato all’80% e ci sono casi in cui è preferibile avere qualche punto percentuale di batteria in più.

In merito alla disponibilità della feature anche per altri modelli di iPhone, non si hanno notizie. Attualmente la funzionalità non è fruibile per i modelli precedenti ad iPhone 15, ma essendo iOS 18 ancora in beta non è assolutamente da escludere che fino a quanto avverrà il rilascio per tutti gli utenti le cose possano essere soggette a cambiamento.