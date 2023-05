iPhone 15: nuovi dettagli svelati dai dummy

Apple toglierà i veli ad iPhone 15 in occasione dell’evento dedicato che si terrà questo autunno. I modelli annunciati saranno quello base, Plus, Pro e Pro Max, salvo improvvisi colpi di scena, ovviamente. Alla partenza della fase produttiva manca insomma davvero poco e contestualmente sono state avviate anche le operazioni di produzione degli accessori, i cui dummy svelano nuovi e interessanti dettagli.

iPhone 15: i dettagli rivelati dai dummy

Nelle scorse ore, infatti, sono state diffuse in Rete le immagini di alcune versioni non funzionanti dei vari iPhone 15, realizzate per consentire a chi crea cover di essere pronti con la propria offerta a partire già dal day one.

Dall’analisi dei dummy su cui la redazione di MacRumors ha avuto modo di mettere le mani, come visibile nel seguente video, si apprendono quindi tutta una serie di novità riguardo i futuri modelli di “melafonino”.

Andando più nello specifico, la porta USB-C andrà a sostituire ufficialmente e per la prima volta quella Lightning, anche in virtù dell’obbligatorietà della stessa in Europa a partire dal 2024. Inoltre, si suppone che i due modelli Pro abbiano una velocità di trasferimento dei dati maggiore rispetto ad iPhone 14 e 14 Plus, così come il supporto Thunderbolt. È poi altamente probabile che Apple fornisca accesso a tutte le funzioni esclusivamente per i cavi Made for iPhone.

In merito alla scocca, risulta essere leggermente differente rispetto alle soluzioni precedenti, con angoli appena più arrotodondati, mentre lateralmente non dovrebbero essere presenti i tasti capacitivi a causa di problemi tecnici, ma i due “classici” tasti fisici per il volume e un tasto personalizzabile al posto di quello per lo switch del muto che potrà essere adoperato per impostare quest’ultimo oltre che per richiamare specifiche funzioni definite dagli utenti.

Le fotocamere, invece, sono bene o male identiche a quelle di iPhone 14, ma si parla di un nuovo obiettivo periscopico con zoom ottico fino a 6x sulla versione Pro Max.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.