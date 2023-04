iPhone 15 Pro Max: obiettivo periscopico con zoom ottico 5-6x

A quanto pare, iPhone 15 Pro Max sarà il primo “melafonino” ad essere dotato di un obiettivo periscopico in grado di consentire uno zoom ottico 5-6x, andando quindi a raddoppiare quanto concesso sugli attuali modelli e sfruttando una caratteristica hardware molto simile a quella già adottata da tempo da altre aziende produttrici di smartphone Android.

iPhone 15 Pro Max: fotocamera con zoom ottimo fino a 6x

Con una lente periscopio, la luce assorbita dal sensore di immagine viene “piegata”, garantendo una maggiore distanza tra gli elementi della fotocamera all’interno del design compatto di uno smartphone. La suddetta tecnologia rende possibile un maggiore zoom ottico e, come anticipato, è già sfruttata da alcuni produttori Android come Samsung, Google e Huawei, su smartphone come Pixel 7 Pro e Galaxy S23 Ultra che offrono uno zoom ottico tra 5x e 10x.

La notizia, sia ben chiaro, non è ancora ufficiale. Il suggerimento proviene dalle più recenti indiscrezioni, tra l’altro anticipate mesi addietro dall’analista Ming-Chi Kuo, secondo cui inizialmente lo zoom periscopico essere un’esclusiva del modello più grande dei prossimi iPhone top di gamma. Più precisamente, la suddetta caratteristica dovrebbe essere un’esclusiva del modello Pro Max nel 2023 e nel 2024, mentre nel 2027 dovrebbe venire estesa pure al modello Pro “base”.

Lo scorso anno, Kuo diede altresì delle informazioni riguardo le possibili caratteristiche del sensore dell’ottica periscopica: un 12 megapixel da 1/3 pollici con focale f/2.8 e stabilizzazione ottica dell’immagine. La variante Pro standard, invece, dovrebbe mantenere lo stesso sensore del modello che viene attualmente commercializzato.

