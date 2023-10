iPhone 15: nuovo modem Qualcomm su tutti i modelli

Tutti gli iPhone 15 che sono stati presentati e immessi sul mercato da Apple a inizio mese portano in dote il nuovo modem X70 di Qualcomm, capace di offrire prestazioni 5G migliorate. Inizialmente si pensava che la novità fosse relativa solo ai modelli Pro e Pro Max, ma a quanto pare interessa pure quello base e la versione Plus.

iPhone 15: tutti i modelli con il modem X70 di Qualcomm

A confermare lo scenario è stato l’ingegnerie Shahram Mokhtari di iFixit su X. Nel suo post afferma infatti quanto segue (che riportiamo in forma tradotta)

Apple non ha semplicemente preso le schede logiche Pro dell’anno scorso e le ha inserite nei modelli base di quest’anno. Le ha anche aggiornate. Ciò dimostra anche che i modelli di base di Apple non sono semplicemente i fratelli minori che ricevono sempre gli scarti dell’anno precedente. Sembra esserci un vero impegno a mantenere aggiornati e attuali i componenti sulle schede logiche, nonostante le risorse aggiuntive richieste per farlo.

Il cambiamento risulta essere di particolare rilievo in quanto assicura altresì il miglioramento delle schede logiche, differenti da quelle dei modelli precedenti.

Unitamente al post, Mokhtari ha pubblicato una foto, visibile di seguito, che certifica la presenza del nuovo modem all’interno della scheda logica.

Come anticipato, i benchmark più recenti rivelano che il modem X70 di Qualcomm offre miglioramenti significativi alle prestazioni in 5G, offrendo velocità superiori del 24% rispetto alla precedente generazione di chip 5G. Inoltre, il modem X70 presente in iPhone 15 dovrebbe anche consentire di ridurre il consumo energetico, ottimizzando l’aggregazione del segnale 5G e le prestazioni anche in lontananza da un ripetitore. Da tenere presente che il modem X70 di Qualcomm è a presente anche in svariati smartphone basati su Android appartenenti alla fascia alta.