iPhone 15: nuovo standard di ricarica wireless Qi2

I nuovi iPhone 15 che Apple ha provveduto ad ufficializzare durante l’evento tenutosi ieri sono i primi smartphone dell’azienda a supportare il nuovo standard di ricarica wireless magnetica denominato Qi2, sebbene al momento sia assente una certificazione ufficiale.

iPhone 15 con Qi2

Si tratta di un aggiornamento dello standard di ricarica Qi che era già noto, andandosi però a differenziare da esso per l’aggiunta di un anello di magneti capace di garantire un corretto allineamento alle bobine di ricarica, in maniera simile a quanto fatto in precedenza dal colosso di Cupertino con la tecnologia MagSafe.

Va tuttavia tenuto presente che attualmente la tecnologia MagSafe limita la maggior parte dei caricabatterie wireless a 7,5 W, mentre con Qi2 è possibile arrivare fino a 15 W con qualsiasi modello compatibile.

Anker, Belkin e Mophie, che sono alcuni tra i principali produttori di accessori per iPhone e smartphone in generale, hanno tutti annunciato caricabatterie Qi2 nelle ultime settimane, anche se non è stato esplicitamente citato i nuovi device mobile della “mela morsicata”, presumibilmente perché al momento della presentazione dei loro prodotti non era ancora disponibile la nuova gamma.

Apple non ha ancora specificato quali sono i tassi di carica supportati su Qi2 e attualmente non sono disponibili menzioni o comunicati sulla pagina di supporto del sito del colosso di Cupertino, ma probabilmente ciò è dovuto all’attuale mancanza di certificazioni Qi2 per qualsiasi prodotto.

A tal riguardo, Paul Golden, direttore marketing del Wireless Power Consortium (WPC), ha fatto sapere che la specifica Qi2 è stata finalizzata, ma si stanno attendendo attrezzature di certificazione per condurre i test e la verifica.