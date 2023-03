iPhone 15: obiettivo periscopico fornito da Largan

Come vociferato da svariate settimane a questa parte, sui futuri iPhone 15 dovrebbe venire implementata per la prima volta una fotocamera con obiettivo periscopico capace di garantire scatti ancor più degni di nota. Al riguardo, nelle ultime ore l’analista Ming-Chi Kuo specializzato in Apple ha fornito le sue nuove previsioni, sostenendo che ci sarà un unico produttore.

iPhone 15 Pro: obiettivo periscopico prodotto solo da Largan

Andando più nello specifico, l’analista ritiene che ad occuparsi della realizzazione dell’obiettivo periscopico per quest’anno sarà Largan, mentre per la prossima generazione di iPhone si aggiungerà anche Genius.

Il componente presenterà un costo medio piuttosto ridotto pari a 4 dollari a unità, mentre l’attuale standard di mercato è di 4,5 dollari o 5 dollari. Questo sta a significare che Largan avrà margini pari a zero e praticamente non trarrà alcun profitto dalla produzione. L’anno successivo, poi, con l’aggiunta del nuovo fornitore, il prezzo dovrebbe calare ulteriormente.

Da tenere presente che per quel che concerne la gamma iPhone 15, l’obiettivo periscopico dovrebbe essere un’esclusiva del modello Pro Max, mentre per quanto riguarda gli ancora successivi iPhone 16 non è chiaro se verrà esteso all’intera gamma o se continuerà a essere ad appannaggio dei modelli più performanti.

Oltre a fornire le suddette informazioni, Ming-Chi Kuo osserva che si sta verificando una situazione di difficoltà per i fornitori di componenti ottiche degli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max e infatti il fatturato di Largan si è ridotto del 21% su base mensile a febbraio scorso sebbene fossero stati conteggiati più giorni lavorativi.

L’analista ritiene altresì che per Apple saranno particolarmente deboli gli ordini durante il secondo trimestre del 2023, con un calo tra il 35% e il 40% rispetto al trimestre scorso e tra il 30% e il 40% in relazione al medesimo periodo dell’annualità precedente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.