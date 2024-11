iPhone 15 Plus 128GB imperdibile a soli 849€ al Black Friday Amazon

Con un prezzo regalo, Apple iPhone 15 Plus 128GB è in offerta speciale su Amazon grazie al Black Friday. Si tratta di un’occasione incredibile che non lascia spazio a dubbi: questo è il momento perfetto per acquistarlo. Mettilo subito in carrello a soli 849€, invece di 979€.

Cosa stai aspettando? Si tratta di un vero e proprio spettacolo! Tra l’altro hai anche la consegna gratuita inclusa nell’iscrizione a Prime. Inoltre, in esclusiva da Amazon, è possibile anche decidere di pagarlo in 5 rate a tasso zero da soli 169,80€ al mese, senza interessi. Tutto questo senza dover attivare alcun finanziamento.

iPhone 15 Plus 128GB: per chi non si accontenta del solito display

Apple iPhone 15 Plus 128GB nasce per chi non si accontenta del solito display, ma ne vuole uno più ampio. Acquistalo adesso a soli 849€ su Amazon per il Black Friday. Si tratta di un’ottima occasione. Con il suo display da 6,7 pollici si farà subito voler bene. Scopri colori estremamente vivi e dettagli pazzeschi.

Tutto questo perfettamente gestito da un processore pazzesco, l’Apple A16 Bionic che è in grado di sostenere prestazioni elevate senza mai cedere. Inoltre, il multitasking è un gioco da ragazzi per questo smartphone che ti permette di gestire più app e giochi contemporaneamente.

Approfitta adesso del Black Friday su Amazon. Acquistalo adesso a soli 849€ o 169,80€ al mese per 5 mesi a tasso zero.