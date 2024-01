iPhone 15 Plus: grande display SCONTO GIGANTE

Il nuovo Apple iPhone 15 Plus è uno smartphone molto interessante dal punto di vista delle prestazioni. Perfetto in tutto, questo modello offre un display ancora più grande per goderti al meglio tutti i contenuti che ami. Dotato di Dynamic Island, puoi vedere notifiche e attività in tempo reale, così non ti perdi nulla. Guarda chi ti sta chiamando, scrivendo un messaggio e molto altro ancora senza distrarti da ciò che stai facendo. Oggi lo acquisti su Amazon con uno sconto gigante e hai anche la consegna gratuita.

iPhone 15 Plus: per un grande smartphone ci vuole un grande schermo

Apple iPhone 15 Plus è uno smartphone di altissimo livello che si distingue per il suo ampio schermo. Infatti, grazie al suo display da 6,7 pollici con tecnologia Super Retina XDR, hai una visione più ampia dei tuoi contenuti. Sarai completamente immerso in ciò che vedi per un coinvolgimento senza paragoni. Tutto questo con il miglior processore di sempre, il potentissimo chip A16 Bionic. Non perdere altro tempo, approfitta subito dell’offerta.

Tuo a soli 999 euro, invece di 1129 euro, questo bolide ti regalerà tantissime soddisfazioni. L’offerta è destinata a tutti i clienti Prime. Quindi, se ancora non sei iscritto al servizio, attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

