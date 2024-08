iPhone 15 Plus: PREZZO CROLLATO con il Coupon di eBay

Questa volta eBay si è davvero superato! Il formidabile Apple iPhone 15 Plus è in offerta speciale a un prezzo folle. Approfitta subito del nuovo Coupon! Mettilo in carrello a soli 859,99€, invece di 1129€! Un importante risparmio.

Ottieni questo sconto extra grazie al Voucher AGOSTO24! Lo devi inserire nella sezione “Codici Sconto” che trovi alla pagina destinata ai metodi di pagamento. La consegna gratuita è inclusa nella promozione e puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal.

iPhone 15 Plus: grande display, spettacolo assicurato

Apple iPhone 15 Plus offre un grande display da 6,7 pollici con tecnologia Super Retina XDR. I colori sono pieni e vivaci mentre i dettagli sono incredibilmente ricchi. Insomma, hai una vera finestra sul tuo mondo, tutto pronto per lo spettacolo.

Il chip A17 Bionic è potente e dinamico, perfetto per gestire app e giochi alle migliori prestazioni possibili. La batteria dura a lungo, portandoti fino a fine giornata e oltre, assicurandoti anche la compagnia del tuo iPhone prima di addormentarti senza doverlo mettere in carica.

Grazie a Dynamic Island, ora già disponibile e integrata con questo modello, hai una finestra su tutto. Cosa stai aspettando? Scatta foto speciali e riprendi video da regista grazie alla fotocamera con sistema Punta e Scatta. Acquistalo ora a soli 859,99€ con AGOSTO24.