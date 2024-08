iPhone 15 Plus a PREZZO FOLLE su eBay: acquistalo ADESSO

Devi essere veloce se vuoi acquistare un ottimo Apple iPhone 15 Plus a prezzo folle, in super offerta solo su eBay. Mettilo in carrello a soli 969,90€, invece di 1259€. Grazie a questa occasione imperdibile stai risparmiando 290€ circa! Incredibile vero? Eppure è proprio così.

La consegna gratuita è assolutamente inclusa nella promozione. Inoltre, con eBay hai la possibilità di pagare con PayPal. Questo ti permette di dividere l’importo in 3 comode rate a tasso zero. La prima al momento dell’acquisto mentre le altre due nei mesi appena successivi.

Apple iPhone 15 Plus: grande come il suo display

Grazie ad Apple iPhone 15 Plus hai un ampio display per lavorare, chattare, navigare e giocare. Fai tutto in estrema comodità e con una qualità incredibile. Infatti, stiamo parlando di uno schermo da 6,7 pollici con tecnologia Super Retina XDR. Acquistalo adesso in offerta speciale su eBay.

Il chip A16 Bionic è una bomba in quanto a prestazioni. Giochi e app viaggiano veloci e senza intoppi anche in multitasking. Insomma, è davvero un privilegio poter vivere un’esperienza utente con questo smartphone iOS che offre un ecosistema intuitivo e ideale per tutti.

La doppia fotocamera punta e scatta è fantastica per scattare foto e riprendere video, di giorno come di notte. Acquista ora il tuo iPhone 15 Plus a soli 969,90€, invece di 1259€.