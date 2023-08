iPhone 15: previsti ritardi per le spedizioni del Pro Max

Nelle prossime settimane Apple dovrebbe annunciare la nuova gamma di iPhone 15 e le spedizioni dovrebbero venire avviate entro un mese da quel momento, ma stando a quanto emerso nelle scorse ore pare che il modello più ambito della gamma, il Pro Max (o Ultra) andrà incontro a dei ritardi.

iPhone 15: modello Pro Max in ritardo di tre settimane

A sostenere la cosa è un analista vicino agli sviluppi che viene citato dalla redazione di 9to5Mac e che viene segnalato come fonte attendibile. La motivazione dello scenario sarebbe da ricercare nella bassa disponibilità del sensore dell’immagine che potrebbe non arrivare in tempo utile per garantire tutte le spedizioni insieme agli altri modelli.

Più precisamente, si parla di circa tre settimane di ritardo rispetto agli altri dispositivi parte della gamma, per cui le prime consegne di iPhone 15 Pro Max dovrebbero avvenire tra il 6 e il 13 ottobre.

Si prevede infatti che Apple fornirà un importante aggiornamento della fotocamera su iPhone 15 Pro Max, utilizzando un sistema di lenti a periscopio per fornire uno zoom ottico maggiore rispetto all’attuale 3x. La variante Pro più piccola non dovrebbe portare in dote questa novità, mentre il modello base del nuovo “melafonino” e quello Plus dovrebbero poter contare su fotocamere ultra-wide e wide, ma non teleobiettivi.

Da tenere presente che pure in passato Apple ha spedito alcune versioni di iPhone diverse settimane dopo rispetto agli altri modelli appena presentati: iPhone XR venne spedito dopo iPhone XS, iPhone 14 Plus venne spedito dopo iPhone 14 e iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max sono stati spediti settimane dopo iPhone 12 e iPhone 12 Pro.