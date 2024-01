iPhone 15 a PREZZO TOP su eBay, anche Tasso Zero

Grazie a eBay puoi mettere le mani su un vero smartphone top di gamma a un prezzo super interessante. Acquista Apple iPhone 15 immediatamente a soli 859,99 euro, invece di 979 euro. Si tratta di un’offerta pazzesca che ti permette di realizzare un sogno. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo e la Garanzia di 24 mesi è assicurata dal venditore che ha il 99,5% di feedback positivi. Tra l’altro puoi anche decidere di pagare in 3 rate a Tasso Zero.

iPhone 15 128GB: un vero bolide

Appropriati di un ottimo Apple iPhone 15 128GB. Scopri tutte le sue caratteristiche vincenti. Dotato del chip A16 Bionic è in grado di svolgere qualsiasi funzione al meglio. Le prestazioni raggiungono livelli elevati, anche quando è messo letteralmente sotto stress. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici con Corning Gorilla Glass è coloratissimo e super resistente. La batteria è perfetta per un utilizzo continuato fino a fine giornata e oltre.

Acquistalo subito a soli 859,99 euro, invece di 979 euro. Con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 286,66 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.

