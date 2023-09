iPhone 15 Pro e 15 Pro Max diventeranno le migliori console

In una recente intervista rilasciata a IGN da Jeremy Sandmel, Senior Director della divisione GPU Software di Apple, si è discusso della rivoluzione in ambito gaming che iPhone 15 Pro e 15 Pro Max da poco presentati promettono di attuare, grazie anche e soprattutto al nuovo chip A17 Pro.

iPhone 15 Pro e Pro Max: rivoluzione nel gamging

Andando più nello specifico, nel delineare le strategie videoludiche di Apple, Sandmel ha messo in evidenza l’importanza del lavoro svolto in questi anni dal team di progettisti del colosso di Cupertino al fine di “unificare l’architettura di Apple Silicon, iPhone Silicon e iPad Silicon. È esattamente questo approccio che ci ha permesso di unificare l’intero ecosistema iPhone e Mac garantendo l’arrivo del medesimo videogioco su entrambe le famiglie di dispositivi. I giochi che abbiamo mostrato durante il nostro ultimo evento non sono porting mobile di titoli mainstream per PC e console, ma versioni che vantano il medesimo livello qualitativo tanto nel rendering quanto nei contenuti”.

Sarà tuttavia compito degli sviluppatori quello di sfruttare pienamente questa possibilità offerta dall’architettura unificata dei dispositivi Apple.

A tal riguardo, Sandmel ritiene che “Capcom ha già iniziato questo percorso con Resident Evil, perciò guardiamo con entusiasmo al nostro futuro e a quello del gaming, siamo ansiosi di vedere cosa riusciranno a realizzare gli sviluppatori con gli strumenti che stiamo mettendo a loro disposizione. iPhone 15 Pro esegue i giochi a un framerate davvero molto elevato e lo stesso dicasi per la qualità grafica, ma riesce anche a lavorare in upscaling su qualsiasi display esterno. Se è vero che la migliore console da gioco è quella che puoi portare sempre con te, allora significa che iPhone 15 Pro sarà la vostra migliore console”.