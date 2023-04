iPhone 15 Pro: ecco il dummy mostrato in video

Il tanto chiacchierato iPhone 15 Pro rappresenterà un aggiornamento di iPhone 14 Pro anche e soprattutto dal punto di vista delle prestazioni, mantenendo però bene o male inalterate le fattezze estetiche. È questo lo scenario designato dalle più recenti indiscrezioni diffuse online e in special modo dalle immagini di un dummy che sono state da poco pubblicate da un utente su Douyin, la versione cinese di TikTok.

iPhone 15 Pro: ecco le caratteristiche del modello dummy

I dummy, per chi non lo sapesse, sono modelli non funzionanti di smartphone che servono ai produttori di cover e custodie per poter rendere disponibili i loro prodotti già al day one e che, di conseguenza, permettono di farsi un’idea abbastanza precisa di quelle che saranno dimensioni e design del dispositivo.

Il modellino in questione, il cui video è visibile visitando questo link e una foto dello stesso in testa a questo articolo, presenta un design praticamente identico alla variante attualmente in commercio, con le uniche differenze relative al bilanciere del volume che pare essere leggermente più lungo e il tasto per silenziare l’audio, i quali dovrebbero essere di tipo capacitivo.

Il dummy va altresì a confermare la presenza della porta USB-C a cui Apple non ha potuto sottrarsi al fine di rispettare la normativa dell’Unione Europea.

Per il resto, sulla scocca posteriore è presente il modulo fotografico e si osserva altresì lo slot per le SIM che si vociferava dovesse venire rimosso, ma che a questo punto potrebbe continuare a essere presente solo sulle versioni del “melafonino” destinate a specifici paesi.

