iPhone 15 Pro in offerta: a questo prezzo è il momento giusto per comprarlo

Se non sei interessato per il momento a passare alla famiglia iPhone 16, o vuoi approfittare del lancio dei nuovi melafonini per avere delle offerte sulla generazione 15, questa è l’occasione per te. Su Amazon puoi acquistare infatti iPhone 15 Pro da 128GB in offerta a soli 979 euro invece di 1139: è quasi un pareggio del minimo storico assoluto.

iPhone 15 Pro? Certo che ne vale la pena

Neanche a dirlo, iPhone 15 Pro è ancora un telefono in grado di confrontarsi con i migliori esponenti del settore e lo sarà per diverso tempo. Parliamo del resto di un vero e proprio gioiello, forgiato in titanio aerospaziale per conferirgli un design resistente ma leggero. Grazie al vetro posteriore opaco e alla parte frontale in Ceramic Shield, lo smartphone è estremamente resistente a urti, polvere e schizzi.

Un design che racchiude lo splendido display Super Retina XDR da 6,1″ con tecnologia ProMotion e refresh rate fino a 120Hz. Sulla parte superiore, torna la Dynamic Island con cui hai a portata di mano notifiche e attività in tempo reale, senza nemmeno dover toccare lo schermo. La modalità Always-On, inoltre, fa sì che lo schermo sia sempre attivo.

Il telefono è alimentato dal potentissimo chip A17 Pro, che offre prestazioni straordinarie, anche nel gaming, mettendoti in tasca quello che di fatto diventa anche una potente console portatile.

Da non sottovalutare il sistema di fotocamere professionali con fotocamera principale da 48 megapixel e teleobiettivo 3x che ti permettono, insieme, di ottenere foto ad altissima risoluzione con zoom fino al dettaglio più piccolo senza rinunciare alla nitidezza. Il nuovo tasto Azione personalizzabile, poi, è perfetto per attivare al volo funzioni come la fotocamera o il silenzioso. La connessione USB-C, infine, lo rende ancora più semplice e veloce da ricaricare.

Un dispositivo all’avanguardia, resistente, sicuro e dalla super batteria: iPhone 15 Pro è tutto questo e può essere tuo a soli 979 euro, quasi al minimo storico. Naturalmente, puoi anche pagarlo in comode rate.