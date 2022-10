iPhone 15 Pro: l'obiettivo della fotocamera resterà uguale

Gli smartphone top di gamma a marchio Apple che faranno capolino sul mercato il prossimo anno, vale a dire iPhone 15 Pro e Pro Max, presenteranno diversi updates sul fronte fotocamera. Peccato però che, diversamente da quanto vociferato già da qualche tempo, sembra proprio che tali aggiornamenti non andranno a interessare l‘obiettivo della fotocamera principale dei suddetti dispositivi.

iPhone 15 Pro: non avrà un obbiettivo a 8 elementi

Ming-Chi Kuo, infatti, smentisce un’indiscrezione che circola da qualche settimana e che è stata messa in giro per la prima volta da TrendForce, secondo cui i futuri iPhone 15 Pro e Pro Max saranno dotati di un nuovo obiettivo a 8 elementi, diversamente da quello presente sull’attuale gamma di iPhone che è a 7. L’analista non fornisce maggiori dettagli sulla sua previsione, ma si limita solo a dire che quanto messo precedentemente in conto non accadrà.

Per chi non ne fosse a conoscenza, in generale, maggiore è il numero di elemento e minore è la distorsione dell’immagine risultante, in special modo in caso di obiettivi grandangolo. Di pari passo, è però bene tenerlo a mente, aumenta anche il livello di sofisticatezza del sistema e i relativi costi di produzione.

Ad ogni modo, sebbene iPhone 15 Pro e Pro Max potrebbero non disporre di un obiettivo a 8 elementi, è comunque atteso un altro importante cambiamento sempre relativo al comparto fotografico: un nuovo obiettivo periscopico. Stando a quanto riferito, dovrebbe essere un esclusiva del modello Pro Max e consentirà di raggiungere livelli di zoom ottico molto più elevati di un obiettivo normale, sebbene a scapito di un ingombro maggiore.