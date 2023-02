iPhone 15 Pro Max: display ultra luminoso, picco di 2500 nit

Nuovo giorno, nuove indiscrezioni su iPhone 15 e più precisamente su quello che dovrebbe essere il modello top ti gamma, ovvero il Pro Max (o Ultra) il quale stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore verrà dotato di un display incredibilmente luminoso, con un picco di addirittura 2.500 nit.

iPhone 15: display OLED di Samsung con picco di 2500 nit

A riferire la notizia è stato l’insider ShrimpApplePro via Twitter, il quale ha precisamente informato del fatto che pare che Apple sia intenzionata a dotare il futuro top di gamma della serie iPhone 15 di uno schermo OLED di ultima generazione realizzato da Samsung e capace di raggiungere l’incredibile picco di luminosità indicato poc’anzi.

Potentially will be on iPhone 15 Pro Max… https://t.co/PgCMBDF61K — ShrimpApplePro 🍤 Vtuber (@VNchocoTaco) February 7, 2023

Si tratterebbe di performance nettamente superiori rispetto all’attuale e già altamente soddisfacente iPhone 14 Pro Max che è in grado di raggiungere 1.600 nit in HDR e 2.000 nit utilizzando lo smartphone all’aperto.

Chiaramente, pure con iPhone 15 ci si aspetta che la luminosità massima venga in aiuto dell’utente solo in circostanze ambientali in cui diventa difficile leggere i contenuti sullo schermo, quindi durante l’uso sotto il sole diretto, mentre in altri casi i valori dovrebbero essere più ridotti.

Da tenere tuttavia presente che trattandosi di un’indiscrezione e non di una notizia confermata direttamente dal gruppo di Cupertino non è da escludere che in realtà le informazioni riferite possano alla fine rivelarsi del tutto o parzialmente infondate, anche perché quello da poco diffuso rappresenta il primo rumors in questa direzione. L’analista Ross Young, ad esempio, ha affermato di non saperne ancora nulla di questo cambiamento.

Esistono comunque anche altri sistemi validi che Apple potrebbe prendere in considerazione per incrementare la luminosità massima senza ricorrere ad un pannello di nuova generazione. Ad esempio, l’azienda potrebbe valutare l’implementazione della MLA (multi lens array), che consente di incrementare i nit sui pannelli più piccoli, o andando a sostituire il polarizzatore con la tecnologia color on encapsulation.

