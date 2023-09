iPhone 15 Pro Max è il più richiesto dagli utenti

Martedì della scorsa settimana Apple ha tolto i veli ai nuovi iPhone 15 e da venerdì i dispositivi sono disponibili per il preordine (anche su Amazon). Tra tutti i modelli presentati quello che, dati alla mano, pare stia riscuotendo grandissimo successo è iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 Pro Max è il più “gettonato”

A parlare della cosa è stato il noto analista Ming-Chi Kuo, mediante un post da poco condiviso su Medium, affermando che la domanda di iPhone 15 Pro Max ha superato quella di iPhone 14 Pro Max durante lo stesso periodo dello scorso anno.

L’analista ha tuttavia aggiunto che sino a questo momento le richieste per l’iPhone 15 Pro sono inferiori rispetto a quelle per l’iPhone 14 Pro, il che, a suo avviso, potrebbe essere il risultato di un numero maggiore di clienti che stanno scegliendo di acquistare la variante Pro Max.

La concreta differenza tra il modello Pro Max e quello Pro degli ultimi “melafonini” non sta solo nelle dimensioni del display. I due smartphone, infatti, differiscono anche per la disponibilità di un comparto fotografico differente: il modello Pro Max ha un teleobiettivo con zoom ottimo fino a 5x, mentre il modello Pro ha un 3x.

Kuo ha ribadito che il modello Pro Max è entrato nella produzione di massa più tardi rispetto agli altri dispositivi della nuova serie di smartphone Apple, il che ha contribuito ai ritardi che arrivano anche a novembre nelle spedizioni.

Unitamente alle informazioni in questione, l’analista ha fatto sapere che la domanda per iPhone 15 “base” e Plus è più o meno simile a quella di iPhone 14 “base” e Plus nel medesimo periodo di un anno addietro.