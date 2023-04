iPhone 15 Pro Max non avrà un nuovo sensore per la fotocamera

Cattive notizie in arrivo per coloro che confidavano nelle prodezze di iPhone 15 Pro Max in ambito fotografico. Stando infatti a quanto emerso nelle scorse ore, il sensore Sony IMX903 che era stato previsto per la variante Pro Max sarà in realtà destinato a iPhone 16 Pro.

iPhone 15 Pro Max: stesso sensore del modello precedente per la fotocamera

A rendere nota l’informazione è stato Revegnus o Tech_Reve, insider piuttosto noto e solitamente affidabile. A suo dire, dunque, l’appuntamento con il sensore Sony è da rimandare al 2024. Gli iPhone del 2023 continueranno a sfruttare quanto già offerto per iPhone 14 Pro Max, almeno per quel che riguarda l’unità principale posteriore della fotocamera.

Considerando il fatto che ad Apple piace dosare innovazioni e aggiornamenti hardware e tenendo conto che per il sensore principale ci sono già state novità piuttosto corpose nel 2022, con il passaggio da 12 MP a 48 MP, l’informazione ora diffusa sembrerebbe essere piuttosto plausibile.

Ovviamente si tratta pur sempre di un’indiscrezione, tra l’altro in netto contrasto con quella dei giorni precedenti, ragion per cui poter determinare, ad oggi, quali siano le effettive caratteristiche del sensore di iPhone 15 Pro Max è praticamente impossibile.

Unitamente ai dettagli in questione, il leaker ha fatto sapere che, a causa del continuo incremento dell’inflazione, il costo di produzione dei nuovi modelli di iPhone è salito in maniera significativa: oltre il 20% per le varianti standard e più del 15% per quelle Pro. Non è detto che questi aumenti si riversino sul consumatore finale, ma è improbabile che il gruppo di Cupertino se ne faccia carico in maniera completa.

