iPhone 15 Pro Max: sensore della fotocamera da quasi da 1 pollice

Con iPhone 15 Pro Max, il colosso di Cupertino continuerà a puntare sul comparto fotografico, rendendo disponibile agli utenti un device capace di scattare foto di qualità eccelsa. Lo si evince da una nuova fuga di notizie al riguardo proveniente dal noto leaker.

iPhone 15 Pro Max: sensore Sony IMX903 da 1/1,14 pollici

Andando più in dettaglio, l’utente Ice Universe ha condiviso con un post su Twitter l’evoluzione anno per anno della fotocamera principale di iPhone e quanto pare sul nuovo top di gamma di casa Apple che dovrebbe essere presentato a settembre dell’anno corrente ci sarà un sensore Sony IMX903 con diagonale da 1/1,14 pollici.

Di seguito la scaletta evolutiva completa della fotocamera riportata dal leaker.

iPhone 11 Pro: sensore Sony IMX503 da 1/2,55 pollici e 12 megapixel

sensore Sony IMX503 da 1/2,55 pollici e 12 megapixel iPhone 12 Pro: sensore Sony IMX603 da 1/1,78 pollici e 12 megapixel

sensore Sony IMX603 da 1/1,78 pollici e 12 megapixel iPhone 13 Pro: sensore Sony IMX703 da 1/1,63 pollici e 12 megapixel

sensore Sony IMX703 da 1/1,63 pollici e 12 megapixel iPhone 14 Pro: sensore Sony IMX803 da 1/1,28 pollici e 48 megapixel

sensore Sony IMX803 da 1/1,28 pollici e 48 megapixel iPhone 15 Pro Max: sensore Sony IMX903 da 1/1,14 pollici e 48 megapixel

Precedenti indiscrezioni avevano ipotizzato che quest’anno la dimensione del sensore non sarebbe aumentata, ma Ice Universe ritiene che non sia così e infatti su Twitter scrive: “A vedere di quanto sporge il gruppo fotocamere dalla superficie posteriore il sensore dovrebbe essere più grande”.

Ricordiamo che l’impiego di un sensore più grande permette di far passare più luce, il che consente di avere una qualità dell’immagine migliore in condizioni di scarsa illuminazione. Ovviamente le dimensioni del sensore contano, ma non sono tutto e per raggiungere una qualità fotografica di rilievo è altresì indispensabile un miglioramento lato software, cosa in cui l’azienda di Cupertino è solitamente molto brava.

