iPhone 15 Pro: riparare la parte posteriore costa meno

Per effettuare la riparazione di iPhone 15 Pro e 15 Pro Max non sarà più necessario spendere grandi cifre come invece accade per i modelli corrispettivi della precedente serie. La novità è dettata da un cambiamento a livello tecnico: la già citata possibilità di rimuovere con maggiore facilità il pannello in vetro posteriore.

iPhone 15 Pro: riparazioni meno dispendiose per la parte posteriore

Grazie alla modifica attuata, se si rompe la scocca posteriore di iPhone 15 Pro e 15 Pro Max i centri di assistenza ufficialmente autorizzati per la riparazione non devono necessariamente ricorrere a complicati strumenti dedicati che, tra le altre cose, vanno ad ammorbidire l’adesivo per consentire la separazione del componente. Unitamente a ciò, non è necessario sostituire una larga parte dello chassis.

Tutto ciò va a tradursi nella possibilità di rimuovere con maggiore semplicità il vetro posteriore dei nuovi smartphone del colosso di Cupertino, il che porta ad una diminuzione dei costi di riparazione.

Allo stato attuale l’assistenza ufficiale di Apple chiede 198,99 euro per danno al vetro posteriore di iPhone 14 “base”, 228,99 euro per il 14 Plus e il prezzo sale a 599 euro per il 14 Pro e a 669 euro per il 14 Pro Max.

Su iPhone 15 Pro, il prezzo richiesto ufficialmente per danni al vetro posteriore ammonta invece a 198,99 euro per il modello “base”, 228,99 euro per il 15 Plus, 198,99 euro per il 15 Pro e 228,99 euro per il 15 Pro Max.

Ovviamente, coloro che hanno deciso di effettuare l’acquisto di un piano AppleCare+ per il proprio nuovo iPhone pagheranno solo 29 euro per sostituire il vetro posteriore in caso di necessità.