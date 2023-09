iPhone 15 può caricare altri smartphone e device vari

Grazie alla porta USB-C di cui sono dotati i nuovi iPhone 15 da poco annunciati da Apple non solo è finalmente possibile usufruire del caricatore unico anche sugli smartphone della “mela morsicata” ma – udite, udite! – si possono pure ricaricare altri iPhone e dispositivi vari come Apple Watch, AirPods e smartphone Android.

iPhone 15 ricarica altri dispositivi

La cosa, sebbene rappresenti una novità assoluta relativamente al versante Apple, è però bene precisare che è possibile già da tempo con gli smartphone Android, proprio grazie al cavo USB-C, e da tempo si può pertanto ricaricare un iPhone sfruttando un cavo da USB-C a Lightning.

Di seguito è presente un breve video condiviso da PetaPixel che mette ben in evidenza la novità.

Quando viene effettuato il collegamento di un ‌iPhone‌ con connettore Lightning a un ‌iPhone 15‌ verrà fornita sempre alimentazione al primo dispositivo, anche se la batteria dell’altro è scarica. Invece, collegando due iPhone 15‌, i due dispositivi comunicano tra loro, determinano quale ‌ha la batteria più scarica e trasferiscono l’energia dall’altro. Per cui, se la batteria del proprio “melafonino” è scarica e un amico con un ‌iPhone 15‌ ha la batteria carica, è possibile collegare il proprio smartphone a quello dell’amico per por ottenere la ricarica.

Va tenuto presente che quando si carica un altro dispositivo con un ‌iPhone 15‌, la carica è limitata a 4,5 W. Si tratta di un valore sufficiente per dispositivi di piccole dimensioni, come per esempio l’Apple Watch, ma non fornirà molta energia per uno smartphone‌. Ad ogni modo, può fare sicuramente comodo in una gran varietà di circostanze.