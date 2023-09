iPhone 15: spedizioni dei display maggiori di iPhone 14

Stando a quelli che sono gli ultimi dati disponibili forniti dal Monthly Flagship Smartphone Tracker di DSCC, le spedizioni di display per i nuovi iPhone 15 di Apple nel corso del mese di agosto 2023 sono state superiori del 23% rispetto a quelle dei pannelli superiori per iPhone 14 registrate nel medesimo periodo dell’anno precedente.

iPhone 15: spedizioni superiori del 23% rispetto ad iPhone 14

Andando più in dettaglio, nel trimestre che va da giugno ad agosto i pannelli per iPhone 15 Pro hanno rappresentato una quota maggiore in confronto ai pannelli per iPhone 14 Pro, ovvero il 55% in confronto al 49%, mentre ad agosto gli iPhone 15 Pro avevano raggiunto una quota parti al 59%.

Apparentemente tali dati potrebbero essere indice di una maggiore domanda, ma è anche da mettere in conto che Apple sta cercando in tutto i modi di minimizzare i problemi della catena di approvvigionamento per i suoi nuovi smartphone in generale rispetto a quanto fatto in passato per evitare spiacevoli ritardi.

Sempre in merito al periodo in questione, inoltre, Samsung Display ha ottenuto una quota del 91%, mentre per iPhone 14 nel medesimo periodo dello scorso anno era stata registrata una quota dell’84%.

Per quel che concerne LG Display, invece, le spedizioni per iPhone 15 Pro sono iniziate a partire da agosto e ha ottenuto una quota del 9%. Sempre nel mese di agosto Samsung aveva una quota dell’87%, mentre LG dl 13% fornendo pannelli per il modello Pro e Pro Max dei nuovi smartphone Apple e per iPhone 13, 13 mini, 14 e 14 pro Max.

Per la fine dell’anno tra i fornitori è atteso pure BOE, che al momento fornisce già pannelli per iPhone 12, 13 e 14.