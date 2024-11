Gli iPhone 16 su Amazon anticipano il Black Friday: prezzo top

Un’occasione eccezionale ti sta aspettando su Amazon. Anticipando il Black Friday, i nuovi Apple iPhone 16 da 128GB e 256GB sono in offerta a un prezzo imperdibile. Si tratta di un’ottima opportunità se avevi messo gli occhi addosso a questo modello dalla sua uscita. Cosa stai aspettando? La versione da 128GB è tua a soli 901€, invece di 979€ (prezzo di listino).

Invece, se vuoi più spazio di archiviazione, come in molti consigliano, la versione da 256GB è tua a soli 1001,99€, invece di 1109€ (prezzo di listino). In tutti e due i casi ti stai aggiudicando un ottimo top di gamma in grado di regalarti tante soddisfazioni per quanto riguarda prestazioni, fotografia ed esperienza utente. Goditi un ecosistema pazzesco e in costante crescita.

Per quanto riguarda la versione da 128GB, con Amazon hai anche la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero. Prima di metterlo in carrello seleziona “Pagamenti rateale” per dividere l’importo a partire da 180,40€ al mese, per 5 mesi senza interessi. In tutti e due i casi, sia per il 128GB che per il 256GB, la consegna gratuita è inclusa nella tua iscrizione Prime.

iPhone 16 in offerta da Black Friday: acquistalo adesso

Acquista adesso il tuo iPhone 16 in offerta da Black Friday. Non perdere altro tempo. La versione da 128GB è tua a soli 901€, invece la versione da 256GB è tua a soli 1001,99€. Goditi uno smartphone subito pronto a regalarti importanti soddisfazioni.

Il chip A18 è perfetto per tutte le attività quotidiane, ma anche per gestire app e giochi più energivori. Il multitasking è un gioco da ragazzi per questo nuovo processore, studiato e realizzato per supportare Apple Intelligence, in arrivo ad aprile 2025 in Italia.

Spettacolare anche il comparto fotografico, con autofocus e una capacità di scatto eccellente. Grazie al sistema Punta e Scatta tutto è più facile. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici, con cornici più sottili, è ancora più immersivo. Acquista ora la versione da 128GB è tua a soli 901€, ma se vuoi più spazio di archiviazione la versione da 256GB è tua a soli 1001,99€.