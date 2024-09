iPhone 16: Apple potrebbe anticipare l'avvio dei preordini

Il prossimo lunedì, il giorno 9 settembre, andrà in scena l’evento in occasione del quale Apple toglierà i veli ai nuovi e tanto chiacchierati iPhone 16. Si tratta senza dubbio alcuno di uno degli appuntamenti tech più attesi dagli appassionati. Il fatto che avvenga di lunedì sta tuttavia facendo discutere i più attenti osservatori, visto e considerato che solitamente il colosso di Cupertino tiene questo genere di presentazioni di martedì. A ciò va a sommarsi che secondo voci di corridoio potrebbero esserci delle sorprese anche relativamente alla data di apertura dei preordini degli smartphone.

iPhone 16: i preordini potrebbero essere anticipati al 12 settembre

Andando più in dettaglio, secondo quanto riferito nelle scorse ore dalla redazione del blog tedesco Macerkopf, c’è la possibilità che i preordini per iPhone 16 possano iniziare giovedì 12 settembre, invece del consueto venerdì 13.

Qualora ciò dovesse effettivamente verificarsi, la disponibilità pubblica nei negozi e online di iPhone 16 potrebbe coincidere con il giovedì successivo, ovvero il 19 Settembre.

È però bene precisare che il blog non ha fornito dettagli concreti sulla fonte o sul motivo di questo possibile cambiamento, per cui, per il momento, è meglio prendere con le pinze, come si suol dire, l’indiscrezione in questione. Ad ogni buon conto, per saperne di più non sarà necessario attendere ancora a lungo, ormai manca meno di una settimana al gran giorno ed Apple sarà senz’altro pronta a fornire tutte le informazioni del caso.

Come anticipato, è molto curioso notare che l’evento di quest’anno sarà il primo nella storia degli smartphone della mela morsicata a svolgersi di lunedì.