iPhone 16: confermato l'obiettivo tetraprismatico sui modelli Pro

Grazie all’adozione di un design avanzato della fotocamera tetraprismatica, il colosso di Cupertino è riuscito a portare lo zoom 5x sul comparto fotografico di iPhone 15 Pro Max. Per il prossimo anno, però, sia iPhone 16 Pro che 16 Pro Max potranno contare sul medesimo obiettivo.

iPhone 16: due modelli Pro con obiettivo tetraprismatico

A rendere nota la cosa è stato l’analista Ming-Chi Kuo, solitamente piuttosto affidabile quando si tratta di prodotti a marchio Apple. Va tuttavia precisato che non si tratta di una notizia del tutto nuova, già in precedenza, infatti, l’analista aveva asserito la medesima cosa, ma adesso ha riconfermato la sua tesi in una nota di ricerca relativa al fornitore Largan.

Kuo, dunque, ritiene che nel 2024 ci saranno due modelli di iPhone 16 Pro che adotteranno lenti tetraprismatiche. Ovviamente maggiori dettagli a tal riguardo saranno disponibili successivamente, man mano che il momento effettivo della produzione su larga scala si avvicina.

Inoltre, a quanto pare, iPhone 15 Pro Max ha aiutato Largan a raggiungere un massimo di fatturato di 46 mesi che dovrebbe continuare nel primo trimestre del prossimo anno.

A proposito di Kuo, ricordiamo che giorni fa l’analista ha pubblicato una nota di ricerca con cui ha incolpato il titanio per la controversa questione del surriscaldamento di iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Lo scopo della sua nota era dire che il titanio era “più probabile” da incolpare rispetto al chip A17 Pro. Kuo aveva suggerito che un aggiornamento software che compromette le prestazioni sarebbe potuta essere l’unica soluzione, aggiungendo altresì che le spedizioni di iPhone 15 Pro sarebbero interessate dal problema.