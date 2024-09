iPhone 16: due brand Android pronti a copiare Camera Control

Apple ha da poco tolto i veli ai nuovi iPhone 16, i quali vanno a caratterizzarsi anche e sopratutto per la presenza del tasto Camera Control, un pulsante hardware dedicato specificamente ai controlli della fotocamera. A quanto sembra, la cosa ha attirato in maniera particolare l’attenzione di alcuni produttori di smartphone Android e già due aziende hanno confermato che stanno lavorando per introdurre un pulsante analogo sui loro device.

iPhone 16: anche Nubia e Oppo vogliono Camera Control

Andando più in dettaglio, Ni Fei, il presidente di Nubia, ha annunciato che il prossimo Z70 sarà caratterizzato anch’esso da un pulsante della fotocamera “più realistico”. Fei ha altresì confermato che il pulsante sarà un tasto a due fasi, che permetterà di mettere a fuoco quando è premuto a metà e di effettuare scatti con una pressione completa.

Anche OPPO, a quanto pare, intende fare altrettanto. La serie Find X8 dovrebbe implementare un pulsante di scatto della fotocamera simile a quello degli iPhone 16, che OPPO definisce come “pulsante rapido” progettato per “congelare l’azione”.

Non è perso ancora molto chiaro se OPPO aggiungerà un pulsante fisico o se consentirà una gestione del tasto tramite gesture.

Da tenere presente che i pulsanti per la gestione dell’otturatore della fotocamera non sono nuovi nel mondo degli smartphone Android. Sony, ad esempio, offre un pulsante di scatto dedicato alla fotocamera sul suo recente Xperia 1 VI e sui modelli precedenti.

L’introduzione da parte di Apple del pulsante di scatto della fotocamera costituisce però una novità assoluta su iPhone e a quanto pare ha riacceso l’interesse nella concorrenza.