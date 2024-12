iPhone 16 è il miglior smartphone compatto dell'anno

Ogni anno, Marques Brownlee, altrimenti noto come MKBHD, celebra lo “Smartphone Awards”, andando a premiare i migliori smartphone nelle varie categorie. Per questo 2024 che ormai volge al termine, iPhone 16 di Apple è stato scelto come il miglior smartphone compatto.

iPhone 16 è stato eletto il miglio smartphone compatto del 2024

Nel 2024, definire cosa sia uno smartphone compatto è diventato molto complicato. Le aziende, infatti, tendono a produrre device con display di dimensioni sempre maggiori, ma con iPhone 16 della “mela morsicata” ha fatto ricredere il mercato. Il dispositivo presenta una diagonale di 6,1 pollici, che sono comunque tanti rispetto ai device del passato, ma decisamente pochi per quello che invece costituisce lo standard attuale.

Marques, come dettagliato nel seguente video, ha pertanto elogiato il design di iPhone 16 per come il colosso di Cupertino sia riuscito a mantenere il dispositivo sorprendentemente leggero e piccolo, nonostante la presenza di funzionalità avanzate che sono derivanti dalla linea Pro. È una soluzione ideale per chi desidera un telefono performante, ma non vuole un modello ingombrante.

Il miglior telefono compatto, infatti, non è solo una questione di dimensioni. MKBHD ha posto l’accento sul fatto che iPhone 16, pur avendo un display di 6,1 pollici, offre tutto ciò che ci si aspetta da un telefono moderno, inclusi prestazioni elevate, ottime capacità fotografiche e un processore potente, senza le problematiche di maneggevolezza di dispositivi più grandi. Inoltre, nonostante le dimensioni contenute, l’iPhone 16 non compromette sulla qualità costruttiva e sul display OLED, che offre un’esperienza visiva perfetta, anche su uno schermo relativamente più piccolo.