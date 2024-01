iPhone 16: memoria flash di maggiore densità, ma più lenta

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, Apple potrebbe cambiare il tipo di memoria flash per iPhone 16 con capacità di archiviazione più elevate, considerando l’impiego di una Quad-Level Cell (QLC) avente maggiore densità, ma potenzialmente più lenta.

iPhone 16: memoria QLC per modelli con 1 TB di archiviazione o più

Andando più nello specifico, il colosso d Cupertino e altri produttori di smartphone hanno gradualmente incrementato la capacità di archiviazione dei loro prodotti, ma ciò comporta un inevitabile aumento dei costi. Alla luce di ciò, il gruppo della “mela morsicata” starebbe valutando l’opzione di utilizzare una memoria più economica.

Apple potrebbe passare dalle memorie flash Triple-Level Cell (TLC) alle memorie Quad-Level Cell (QLC) per gli iPhone 16 con una capacità di archiviazione di 1 TB o superiore.

La Quad-Level Cell (QLC) può memorizzare quattro bit di dati per cella di memoria, per cui si possono archiviare più dati rispetto alla Triple-Level Cell (TLC) utilizzando lo stesso numero di celle o capacità comparative con meno celle e teoricamente tutto ciò permetterebbe di contenere i costi della produzione.

Di contro, la Quad-Level Cell (QLC) è considerata meno affidabile, con una ridotta resistenza per la scrittura di dati a causa di un numero maggiore di scritture per cella. Ciò viene realizzato con 16 diversi livelli di carica che può memorizzare, il che introduce la possibilità di un aumento degli errori di bit. Pertanto su iPhone 16 con 1 TB di archiviazione o più potrebbero venire riscontrare velocità di scrittura dati inferiori e riduzioni delle prestazioni per gli utenti con elevate esigenze di archiviazione.