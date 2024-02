iPhone 16: microfoni più efficienti per l'AI di Siri

I futuri iPhone 16, quelli che Apple dovrebbe presentare questo autunno, andando a rimpiazzare la gamma attuale, potranno contare su un set di nuovi microfoni che saranno nettamente migliorati rispetto a quelli adoperati sino ad ora, al fine di accrescere l’efficacia di Siri, in special modo per quel che riguarda l’intelligenza artificiale generativa.

iPhone 16: microfoni più potenti per l’AI generativa

La cosa era già stata anticipata sul finire dello scorso anno dall’analista Ming-Chi Kuo, ma nelle ultime ore il collega Jeff Pu di Haitong è tornato sull’argomento, ribadendo che iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max avranno dei microfoni migliori rispetto ai modelli attuali, con un signal-to-noise ratio più alto che consentirà di catturare la voce in maniera più chiara, in special modo negli ambienti rumorosi o comunque quelli dove non è semplice scindere la voce dal contesto.

Questo consentirà a Siri di sfruttare al meglio le funzioni basate sull’intelligenza artificiale generativa che dovrebbe portare in dote con iOS 18, il sistema operativo con cui saranno equipaggiati al day one i “melafonini” del 2024.

Secondo precedenti indiscrezioni, infatti, Apple intende rinnovare il suo assistente vocale con l’avvento di iOS 18. Lo starebbe pertanto addestrando con i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) affinché guadagni efficacia attraverso l’intelligenza artificiale generativa.

Considerando però che senza un hardware in grado di elaborare le funzioni AI direttamente sul dispositivo le tempistiche d’uso potrebbero dilatarsi, Apple provvederà pure a migliorare il Neural Engine. Tenendo conto di ciò, è lecito presumere che alcune delle novità più avanzate di Siri potrebbero essere un esclusiva dei modelli di iPhone più recenti.