iPhone 16: non si prevede il ritorno del Touch ID

Si discute da tempo del possibile ritorno del Touch ID sui futuri modelli di smartphone Apple e su altri dispositivi dell’azienda, ma a quanto pare ciò non accadrà, almeno non sul prossimo e già ampiamente chiacchierato iPhone 16. Stando infatti a un nuovo report, il prossimo “melafonino” continuerà a fare uso del Face ID.

iPhone 16 con Face ID

Le informazioni provengono da un esperto, il quale ha spiegato su Weibo che la maggior parte delle attrezzature usate in precedenza per produrre i chip necessari per integrare il Touch ID su iPhone sono state definitivamente dismesse e le uniche unità restati vengono impiegate per iPhone SE di terza generazione.

Il tutto va a rafforzare le voci emerse in precedenza in base alle quali l’azienda sarebbe stata poco propensa a tornare a puntare sul Touch ID, considerando i massicci investimenti fatti per il Face ID.

Da tenere presente che l’informatore di Weibo in questione è stato lo stesso che per primo riferì a suo tempo che iPhone 14 avrebbe mantenuto il chip A15 Bionic, con l’A16 riservato in via esclusiva ai modelli 14 Pro e 14 pro Max. Recentemente, poi, ha dichiarato che il chip progettato per gli imminenti modelli di iPhone 16 e 16 Plus verrà realizzato con un processo di produzione distintivo, differente dal chip A17 Pro di iPhone 15 Pro, al fine di cercare di ridurre i costi di produzione.

Ad ogni modo, continuano a circolare voci secondo cui il colosso di Cupertino sarebbe al lavoro su una nuova tecnologia per l’implementazione delle impronte digitali sotto il display che potrebbe venite introdotta nel 2026. Tale periodo coinciderebbe con i piani di Apple di integrare il Face ID direttamente sotto lo schermo del dispositivo.