iPhone: Touch ID sotto il display, l'idea persiste

Sugli iPhone di più recente produzione Apple ha scelto di implementare il Face ID, comparso per la prima volta su iPhone X, ma nonostante ciò la tecnologia Touch ID pare destare ancora l’interesse dell’azienda per il versante mobile, sebbene in forma, per così dire, rivisitata rispetto a quanto precedentemente offerto.

iPhone con Touch ID sotto lo schermo

Stando infatti a quanto emerso nelle scorse ore, sulla falsariga di indiscrezioni risalenti a mesi addietro, Apple potrebbe portare il Touch ID sotto il display dei futuri iPhone dopo che sarà riuscita a integrare il Face ID sotto lo schermo, quindi presumibilmente intorno al 2026.

Al momento non vi sono dettagli per quel che concerne le tecnologie che la “mela morsicata” potrebbe valutare di sfruttare per compiere l’impresa, ma proprio negli ultimi giorni ha depositato un nuovo brevetto che descrive un sistema di autenticazione biometrica mediante la scansione dell’impronta attraverso il display.

Il sistema descritto nel brevetto si basa sull’uso di uno scanner ottico e della tecnologia a infrarossi. La combinazione di tali soluzioni potrebbe venire sfruttata non solo per la lettura delle impronte digitali, ma pure per effettuare un’analisi in merito all’ossigenazione del sangue, la pulsazione, lo schema delle vene ecc.

Ovviamente al momento non si può avere la certezza assoluta riguardo al fatto che Apple procederà effettivamente in questo modo. Rimane pure la possibilità che l’azienda decida di introdurre un iPhone con Touch ID integrato nel pulsante di accensione, in linea con i più recenti modelli di iPad Air e mini, ma non vi sono voci di corridoio relative al fatto che il gruppo capitanato da Tim Cook intenda percorrere tale strada.

