iPhone 16, ora Apple vende pezzi di ricambio ufficiali

In un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui la tecnologia si sta evolvendo rapidamente, Apple ha deciso di fare un passo indietro e di consentire ai propri clienti di mettere le mani – letteralmente – all’interno dei nuovi iPhone 16 per riparare e sostituire in modo autonomo alcuni componenti.

Ebbene, sì: il colosso di Cupertino, infatti, ha iniziato a vendere parti di ricambio per iPhone 16 e 16 Pro sul suo negozio online dedicato alle riparazioni self-service. La mossa segue il rilascio dei manuali ufficiali di riparazione dello scorso settembre.

Ma quanto costa dare una seconda chance all’amato iPhone con le proprie mani? Beh, dipende dal modello e dal componente che si decide di sostituire. Per riparare il gruppo fotocamera ad esempio, l’utente deve prepararsi a sborsare ben 198,99 euro per l’iPhone 16 e 16 Plus, mentre per il 16 Pro e Pro Max il prezzo lievita a 299 euro. Se è lo schermo a fare le bizze, bisogna armarsi di pazienza e di un budget che va dai 339 ai 489 euro.

Le batterie, invece, sembrano essere più clementi: 108,99 euro per i modelli base e 135,01 euro per i telefoni 16 Pro. E se non si hanno gli attrezzi del mestiere, nessun problema: Apple offre il noleggio di kit di riparazione (per 7 giorni) al modico prezzo di 56,12 euro.

Sia chiaro, però: la riparazione fai-da-te degli iPhone non è più un salto nel buio come poteva esserlo in passato. Merito di un graduale cambio di rotta di Apple verso una maggiore riparabilità dei suoi dispositivi. E, diciamocelo, è anche un modo per risparmiare qualche soldino, soprattutto se si ha la fortuna di trovare parti di ricambio usate, una pratica che ora gode del benestare ufficiale dell’azienda.

Apple strizza l’occhio all’ambiente

Ma le buone notizie non finiscono qui: in un futuro non troppo lontano, anche componenti di terze parti più economici, come batterie e display, potrebbero diventare una scelta praticabile per i clienti. Apple, infatti, ha promesso che quest’anno offrirà un supporto migliore per questi componenti.

L’iniziativa di Apple un passo nella giusta direzione e farà sicuramente piacere agli smanettoni, ma anche agli utenti attenti al risparmio. Non solo offre ai clienti una maggiore libertà e controllo sui propri dispositivi, ma contribuisce anche a ridurre l’impatto ambientale legato alla continua sostituzione dei telefoni.