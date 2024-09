iPhone 16 in preordine: eccoli su Amazon, scegli il tuo

iPhone 16 è in preordine su Amazon. Annunciato da pochi giorni dalla mela morsicata, il nuovo smartphone fa oggi il suo debutto ufficiale sull’e-commerce nelle versioni con memoria interna da 128 GB, 256 GB e 512 GB. Le colorazioni sono Nero, Bianco, Rosa, Verde Acqua, Blu Oltremare, quest’ultima una new entry. Per essere sicuri di riceverlo subito al day one, lo puoi acquistare ora sull’e-commerce, contando inoltre sulla spedizione gratuita e sulla prenotazione al prezzo minimo garantito. Vale a dire che, in caso di sconti o promozioni online da qui al lancio, la riduzione della spesa sarà applicata in automatico prima del pagamento.

Compra il tuo iPhone 16 in preordine

È il modello più piccolo della gamma con il suo display da 6,1 pollici. Sotto la scocca è presente il chip A18 progettato internamente con Neural Engine 16-core, CPU 6-core e GPU 5-core, sul retro trova posto una doppia fotocamera con sensore principale da 48 megapixel. Ovviamente, il sistema operativo è iOS 18, versione confezionata dalla mela morsicata per supportare in modo nativo le funzionalità di intelligenza artificiale. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda completa.

Di seguito, come anticipato, le tre versioni proposte, caratterizzate da diversi tagli di memoria, ognuna in cinque colorazioni, una delle quali inedita.

iPhone 16 è in preordine a partire da oggi con la consegna gratuita prevista per il 20 settembre. Vendita e spedizione sono entrambe gestite da Amazon. Lo stesso vale per gli altri modelli presentati da Apple durante l’evento It’s Glowtime di lunedì ovvero iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.