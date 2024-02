iPhone 16: prevista una cornice più sottile

Con il lancio di iPhone 16 atteso per questo autunno, Apple starebbe valutando di apportare modifiche al design, in special modo per quel che riguarda i modelli base e Plus, per i quali si stanno per l’appunto avvalorando le ipotesi di un ritorno alla disposizione verticale delle fotocamere posteriori inserite all’interno di un’isola a “pillola” molto più piccola di quella attuale. Alle voci in questione, vanno a sommarsi quelle odierne, secondo cui i futuri smartphone del colosso di Cupertino avranno anche una cornice più sottile.

iPhone 16: vetri protettivi con bordo inferiore a 3 mm

Andando più in dettaglio, il leaker Majin Bu, che si è rivelato più volte accurato nel fornire anticipazioni, ha pubblicato una foto su X, visibile di seguito, in cui vengono mostrati tre diversi vetri protettivi per i display di iPhone 16 e iPhone 16 Plus: i due a sinistra hanno i fori per la Dynamic Island, mentre quello a destra no. Tutti sono però accomunati da un bordo sottile, inferiore ai 3 mm, che è costante lungo il profilo.

iPhone 16 screen protector has

ultra thin bezels. Compared to the iPhone 15 Pro, the size is 3mm long and the same width and has a larger curved edge. In the dynamic island design, the edges of the arch are retracted into the viewing window. The larger arc edge body will be… pic.twitter.com/PozndFebHl — Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 21, 2024

Chiaramente, occorre tenere presente che anche se sui vetri protettivi è stata fatta una cornice così sottile non è da dare per certo che gli iPhone 16 presentino a loro volta delle cornici così “esili”, ma l’ipotesi non è assolutamente da escludere. Come fatto quest’anno anche sugli iPhone 15 Pro e Pro Max rispetto ai modelli precedenti, il colosso di Cupertino potrebbe infatti aver deciso di ridurre la cornice del display della futura generazione dei suoi smartphone rispetto a quella attuale.

Va altresì sottolineato che i dati emersi sino ad ora sono relativi a una fase di pre produzione, per cui potrebbero non essere accurati o comunque Apple potrebbe decidere di apportare dei cambiamenti prima dell’avvio della produzione di massa.