iPhone 16 Pro (256 GB): lo sconto -118€ lo porta al minimo storico

Amazon ha appena deciso di tagliare il prezzo della versione da 256 GB di iPhone 16 Pro, portandola al suo minimo storico. Non lasciarti sfuggire l’opportunità e approfitta dello sconto di 118 euro rispetto al listino ufficiale, per allungare le mani sul melafonino di ultima generazione. Attenzione: non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta, ma di certo farà gola a molti. Il consiglio, se sei interessato, è di non perdere tempo e metterlo subito nel carrello.

Amazon taglia il prezzo di iPhone 16 Pro da 256 GB

Pronto per accogliere l’arrivo dell’intelligenza artificiale della suite Apple Intelligence, supporta tutte le funzionalità più recenti del sistema operativo iOS. A livello di specifiche tecniche, integra il display Super Retina XDR da 6,3 pollici, il chip A18 Pro realizzato internamente con CPU 6-core, GPU 6-core e Neural Engine 16-core, ben tre fotocamere posteriori con sensore principale Fusion da 48 megapixel e teleobiettivo 5x, la connettività Wi-Fi 7 e una batteria con autonomia elevata, fino a 27 ore di riproduzione video. Trovi altre informazioni nella scheda del telefono.

Al prezzo minimo storico di 1.251 euro, grazie allo sconto di 118 euro applicato in automatico (non servono coupon), la versione da 256 GB di iPhone 15 Pro è l’affare migliore di oggi per allungare le mani sul melafonino di ultima generazione. La colorazione è Titanio sabbia, quella visibile nell’immagine qui sotto.

La disponibilità è immediata e, se effettui subito l’ordine, lo riceverai direttamente a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita. Puoi inoltre contare sull’affidabilità della rete logistica di Amazon sia per quanto riguarda la vendita che per la spedizione.