iPhone 16 Pro avrà i pulsanti con feedback aptico

La maggior parte delle precedenti indiscrezioni relative ad iPhone 15 vertevano sul fatto che il dispositivo avrebbe implementato dei nuovi pulsanti del volume a stato solito alimentati da un nuovo Taptic Engine. Successivamente si è appreso che a causa di problemi tecnici le cose non sarebbero andate effettivamente in questo modo e la conferma è giunta ora pure da Mark Gurman di Bloomberg, il quale informa però che faranno capolino su iPhone 16 Pro.

iPhone 16 Pro con pulsanti del volume a stato solido

Andando più in dettaglio, l’autorevole giornalista ha comunicato che Apple ha effettivamente deciso di fare marcia indietro sull’adozione dei pulsanti tattili sul prossimo modello di “melafonino” e che questi saranno invece adottati il prossimo anno, con iPhone 16 Pro e 16 Pro Max.

Mark Gurman dichiara che Apple non aveva valutato con accortezza i costi e la complessità della funzione ed è proprio per questo che alla fine ha dovuto rimandare l’adozione dei pulsanti tattili.

Il giornalista conferma comunque che esisterebbero alcuni iPhone 15 dotati di pulsanti aptici, ma anche che questi ultimi sarebbero solo dei modelli sperimentali del dispositivo e che ora come ora è altamente improbabile che la feature arrivi già quest’anno.

A prescindere da come stiano effettivamente le cose, la redazione di MacRumors ritiene che il ritardo di un anno dei nuovi tasti influirà pure sul design dei pulsanti di iPhone 15, visto e considerato che il dispositivo doveva adottare inizialmente un solo tasto per la regolazione del volume e che quest’ultimo è stato messo da parte in favore di una soluzione, per così dire, classica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.