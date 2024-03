iPhone 16 Pro: i disegni CAD svelano il design

Apple ha reso disponibili sul mercato i nuovi iPhone 15 a partire dallo scorso autunno, ma già da tempo si discute dei modelli ancora successivi, quelli che dovrebbero venire annunciati quest’anno. A tal riguardo, nelle scorse ore sono stati diffusi i rendering CAD che mostrano il presunto design di iPhone 16 Pro.

iPhone 16 Pro: i nuovi rendering CAD svelano il design

I CAD sono stati diffusi dal sito 91 Mobile e, come di seguito visibile, mettono in evidenza un design simile a quello dell’iPhone 15 Pro, con poche modifiche relative ad alcuni pulsanti. Il pulsante Azione è leggermente più lungo e si presenta come molto più simile a uno dei pulsanti del volume, ma con una forma leggermente più ampia.

Il nuovissimo pulsante “Capture” è posizionato sul lato sinistro del dispositivo e, pur presentando una lunghezza simile al pulsante laterale, è completamente a filo con lo smartphone.

Da tenere presente che in passato 91Mobiles ha rivelato rendering CAD accurati di iPhone 13 Pro e iPhone 14 Pro, mentre i design di Apple Watch Series 7 alla fine si rivelarono errati.

Diverse fonti confermano che la principale modifica al design di ‌iPhone 16 Pro‌ e ‌16 Pro‌ Max sono relative all’adozione di display più grandi, che passano rispettivamente da 6,1 pollici a 6,3 pollici e da 6,7 pollici a 6,9 pollici. Per il resto, dopo una significativa riprogettazione con il passaggio a un telaio in titanio e bordi più arrotondati su iPhone 15 Pro‌ avvenuta lo scorso anno, si prevede che per i nuovi smartphone Apple ci saranno poche novità estetiche, ma sono attese nuove opzioni di colore.