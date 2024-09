iPhone 16 Pro Max: ottima fotocamera, ma no la migliore

I nuovi iPhone 16 di Apple sono in commercio dallo scorso venerdì e possono finalmente essere testati con mano dagli utenti. Ad attrarre in maniera particolare l’attenzione dei più, in special modo degli acquirenti più esigenti, è il comparto fotografico delle varianti Pro, in special modo di iPhone 16 Pro Max. L’analisi approfondita condotta da DxOMark rivela però che pur trattandosi di una fotocamera eccellente non è completamente al top.

iPhone 16 Pro Max: eccellente comprato fotografico, ma con punti deboli

Con un punteggio complessivo di 157 punti, iPhone 16 Pro Max si posiziona in cima nella classifica generale di DxOMark, in quarta posizione. Il primo posto è detenuto dall’Huawei Pura 70 Ultra, mentre Google Pixel 9 Pro XL occupa la seconda posizione a pari merito con Honor Magic6 Pro, con uno scarto di un punto sul nuovo smartphone della “mela morsicata”.

Per DxOMark iPhone 16 Pro Max offre la migliore modalità video in assoluto che si possa avere su uno smartphone, oltre che un’ottima gamma dinamica e uno zoom degno di nota, garantendo altresì un bilanciamento del bianco altamente accurato e una resa cromatica naturale. I livelli di dettaglio e la consistenza degli scatti in condizione di luce intensa sono eccellenti, la messa a fuoco automatica risulta essere reattiva e precisa e la stabilizzazione dei video è efficace.

I punti deboli, seppur pochi, tuttavia ci sono. DxOMark riferisce dettagli scarsi nelle foto ultra-grandangolari e incoerenti nell’intera gamma di zoom, ridotta profondità di campo che determina la presenza di soggetti di sfondo sfuocati nelle foto di gruppo e la possibile comparsa di artefatti indesiderati come flare, ghosting, ringing ed aliasing.

Ricordiamo che il comparto fotografico di iPhone 16 Pro Max è costituito da tre sensori, ovvero: