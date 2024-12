iPhone 16 Pro Max quasi in REGALO su eBay

Il nuovo iPhone 16 Pro Max 256GB è il top di gamma tra gli smartphone Apple. Rappresentando l’apice dell’innovazione di Casa Cupertino, questo telefono offre una serie di motivi convincenti per il suo acquisto. Il primo però lo sta dando eBay in queste ore. Infatti, è in offerta a un prezzo imperdibile. Acquistalo adesso a soli 1253,99€, invece di 1489€.

Oggi risparmi 235€ grazie al nuovo coupon disponibile e attivabile per questo articolo su eBay. Metti in carrello questo iPhone. Dopodiché prosegui fino alla pagina dei metodi di pagamento. Lì inserisci il Voucher SMARTDEC24 applicandolo nella casella dei Codici Sconto. Prosegui con il check out per vedere questo extra sconto pazzesco.

Tra l’altro con eBay hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo. Inoltre, potendo scegliere PayPal come metodo di pagamento, hai accesso alla sua opzione “Paga in 3 rate”. Questo significa che puoi dividere il costo di questo ordine in 3 comode rate a tasso zero. Niente male vero? Allora non perdere questo iPhone 16 Pro Max!

iPhone 16 Pro Max: tanti motivi per acquistarlo

Apple iPhone 16 Pro Max 256GB ha un design elegante in titanio. Il che lo rende non solo esteticamente molto accattivante, ma anche incredibilmente resistente e leggero. Nonostante le sue dimensioni leggermente aumentate, il peso è contenuto in soli 227 grammi, garantendo così una buona ergonomia. Anche il suo prezzo è contenuto. Acquistalo su eBay con SMARTDEC24.

Il nuovo display Super Retina XDR da 6,9 pollici regala un’esperienza visiva senza precedenti. Grazie alla risoluzione di 2868 x 1320 pixel e tecnologia ProMotion a 120Hz, assicura immagini fluide e dettagliate. Anche le sue prestazioni sono al top. Il cuore pulsante è il chip A18 Pro che garantisce velocità e potenza senza precedenti.

Il sistema fotografico è stato ulteriormente migliorato con una fotocamera principale da 48MP e funzionalità avanzate come il Dolby Vision 4K a 120 fps. Il nuovo tasto Camera Control, sebbene per alcuni controverso, si rivela una vera comodità di accesso alle fotocamere. Acquista ora iPhone 16 Pro Max 256GB a soli 1253,99€ con SMARTDEC24.