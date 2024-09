Acquista iPhone 16 Pro in preordine: perché conviene su Amazon

Se vuoi acquistare il nuovo iPhone 16 Pro, sei nel posto giusto: oggi prende il via la fase di preordine su Amazon. L’e-commerce lo propone con la prenotazione al prezzo minimo garantito, vale a dire che applicherà in automatico eventuali sconti attivi da qui al debutto ufficiale del melafonino, fissato per la prossima settimana. È disponibile in quattro colorazioni (Titanio Nero, Titanio Bianco, Titanio Naturale e Titanio Sabbia) e con altrettanti tagli di memoria (128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB).

Scegli il tuo iPhone 16 Pro: è iniziato il preordine

Con il suo display Super Retina XDR da 6,3 pollici e il comparto hardware evoluto, offre un’esperienza flagship. Sotto la scocca c’è il potente chip A18 Pro con CPU 6-core, GPU 6-core e Neural Engine 16-core, pronto per l’intelligenza artificiale di Apple Intelligence. Sul retro trovano posto tre fotocamere con sensore principale Fusion da 48 megapixel e non manca nemmeno il supporto alla connettività Wi-Fi 7. La spedizione è gratuita, con la consegna assicurata al day one. Vuoi saperne di più? È tutto scritto nella pagina dedicata.

Scegli la versione di iPhone 16 Pro che fa per te, tra i quattro diversi tagli di memoria, ognuno proposto in altrettante colorazioni.

Restando in tema di preordini, oggi prendono il via anche quelli degli altri modelli annunciati per lo smartphone di casa Apple ovvero la variante base di iPhone 16, il suo fratello maggiore iPhone 16 Plus e il top di gamma iPhone 16 Pro Max.